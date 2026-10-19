Krypto Aktie
WKN DE: A0SLML / ISIN: DE000A0SLML9
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19.10.2026 07:02:37
"Beratung nicht vorgesehen": Sparkassen tasten sich in Krypto-Geschäft vor
Lange halten Sparkassen Kryptowährungen für zu riskant, nun reagieren sie auf die Nachfrage ihrer Kunden. Das Angebot wird schrittweise ausgerollt und umfasst zunächst fünf Kryptowerte. Vor starken Schwankungen und einem möglichen Totalverlust wird ausdrücklich gewarnt.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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