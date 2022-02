Bereits 4600 zusätzliche US-Soldaten in Polen eingetroffen

WARSCHAU (dpa-AFX) - In Polen sind die zusätzlichen US-Soldaten fast vollständig eingetroffen. Die US-Regierung hatte sie wegen des Ukraine-Konfliktes dorthin verlegt. Rund 4600 Soldaten der 82. Luftlandedivision aus North Carolina seien bereits vor Ort, sagte ein Sprecher der US-Armee in Europa am Donnerstag der Nachrichtenagentur PAP. Insgesamt sollen 4700 zusätzliche amerikanische Soldaten die östliche Flanke der Nato in Polen schützen.

Nach Angaben des polnischen Verteidigungsministers Mariusz Blaszczak werden die US-Soldaten im Südosten des Landes stationiert. Das gleiche soll auch für die 350 Marineinfanteristen gelten, die Großbritannien entsenden will. Das Nato-Mitgliedsland Polen grenzt im Südosten an die Ukraine./dhe/DP/nas