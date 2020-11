Bereits rund 90 Anträge für 5G-Campusnetze in Unternehmen

BERLIN (Dow Jones)--In der Industrie ist die Nachfrage nach lokalen 5G-Netzen bereits hoch. Ein Jahr nach Öffnung des Marktes sind bereits knapp 90 Anträge bei der Bundesnetzagentur eingegangen, wie die Branchenverbände für Chemie (VCI), Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), die Elektrotechnik (ZVEI) und die Automobilindustrie (VDA) in einer gemeinsamen Erklärung mitteilten. An über 85 Standorten in Deutschland würden derzeit sogenannte industrielle 5G-Campusnetze im Frequenzbereich 3,7 bis 3,8 GHz erprobt.

Im November 2019 hatte die Netzagentur die Vergabebedingungen für den lokalen 5G-Mobilfunk veröffentlicht, der neben Industriebetrieben auch der Landwirtschaft offensteht. Unternehmen können damit ihre 5G-Mobilfunknetze selbst aufbauen oder betreiben lassen. Die Netze sind besonders sicher, erlauben eine vollständige Kontrolle über die eigenen Daten, eine höhere Rechenleistung und damit auch mehr Innovationen, betonen die Verbände. "Für die Unternehmen der Automobilindustrie ermöglichen 5G-Campusnetzwerke die Vernetzung von Anlagen und Systemen in der Produktion und schaffen somit eine neue, sehr effiziente Form der Flexibilisierung", erklärte VDA-Geschäftsführer Joachim Damasky. Die vier Branchenverbände repräsentieren zusammen rund drei Millionen Arbeitnehmer in der Industrie.

Für den breiteren Aufbau der 5G-Technologie in Deutschland will die Bundesregierung unterdessen laut einem Handelsblatt-Bericht hohe regulatorische Hürden, aber keinen pauschalen Ausschluss chinesischer Hersteller. Im Endeffekt könnten die Regeln zu einem starken Rückbau von chinesischen Komponenten führen. Das würde Milliardenkosten für die Netzbetreiber Deutsche Telekom, Vodafone und Telefónica bedeuten, die sehr viel Huawei-Technologie einsetzen. Das Kabinett könnte den Entwurf demnach im Dezember beschließen und dem Bundestag übermitteln.

