Berenberg Bank: Allianz-Aktie erhält Buy - Allianz-Aktie dennoch tiefer

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 309 Euro belassen. Ähnlich wie Zurich und Axa werde der Versicherer wohl starke Quartalszahlen veröffentlichen, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Unternehmen sei nach wie vor der Versicherer, den es zu übertreffen gelte. Er sei optimistischer gestimmt als der Marktdurchschnitt, schrieb der Experte./bek/tih

Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach unten. Im XETRA-Handel verliert die Aktie zeitweise 0,54 Prozent auf 246,75 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 25,23 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 187.331 Allianz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Bei der Aktie schlägt seit Jahresanfang 2024 ein Plus von 2,6 Prozent zu Buche. Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.02.2024 veröffentlicht.

