Berenberg-Bank: Leitung wegen möglicher Verstöße entmachtet

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Geschäftsleitung der Hamburger Privatbank Berenberg ist wegen möglicher Verstöße entmachtet worden. Die Finanzaufsicht Bafin hat angeordnet, dass die Befugnisse der drei Geschäftsleitungsmitglieder ruhen, wie Berenberg mitteilte. Die Bafin bestätigte das auf Anfrage.

Der Berenberg-Mitteilung zufolge haben sich Hinweise auf Verstöße während der Jahresabschlussprüfung für 2025 ergeben. Die Hinweise hätten Transaktionen mit unklarem Hintergrund betroffen. Bei der Aufklärung habe die nötige Transparenz gefehlt, teilte das Bankhaus mit.

Die Bafin hat zwei Sonderbeauftragte bestellt, die die Geschäftsleitung übernehmen. Es handelt sich um den langjährigen Berenberg-Chef Hans-Walter Peters und Michael Horf, einen früheren Vorstand der Degussa Bank./lkm/DP/zb