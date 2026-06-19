SUSS MicroTec Aktie
WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235
|Weiteres Potenzial
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19.06.2026 08:37:00
Berenberg bleibt für SUSS MicroTec-Aktie optimistisch
Trotz der starken Kursrally von SUSS MicroTec habe der Markt die weiter anziehende Dynamik in den Endmärkten des Anlagenbauers für die Chipbranche noch nicht gänzlich honoriert, schrieb Amelie Dueckelmann-Dublany am Donnerstag. Zudem seien die Aktien gegenüber jenen der Konkurrenz immer noch günstig./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 16:45
HAMBURG (dpa-AFX)
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Bildquelle: SUSS MicroTec SE
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