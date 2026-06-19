SUSS MicroTec Aktie

SUSS MicroTec für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235

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Weiteres Potenzial 19.06.2026 08:37:00

Berenberg bleibt für SUSS MicroTec-Aktie optimistisch

Berenberg bleibt für SUSS MicroTec-Aktie optimistisch

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SUSS MicroTec von 92 auf 125 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.

Trotz der starken Kursrally von SUSS MicroTec habe der Markt die weiter anziehende Dynamik in den Endmärkten des Anlagenbauers für die Chipbranche noch nicht gänzlich honoriert, schrieb Amelie Dueckelmann-Dublany am Donnerstag. Zudem seien die Aktien gegenüber jenen der Konkurrenz immer noch günstig./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 16:45

HAMBURG (dpa-AFX)

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Bildquelle: SUSS MicroTec SE

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