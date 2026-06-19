SUSS MicroTec Aktie
WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235
|Weiteres Potenzial
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19.06.2026 16:06:00
Berenberg bleibt für SUSS MicroTec-Aktie optimistisch - Kräftige Kursgewinne
Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SUSS MicroTec von 92 auf 125 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz der starken Kursrally von SUSS MicroTec habe der Markt die weiter anziehende Dynamik in den Endmärkten des Anlagenbauers für die Chipbranche noch nicht gänzlich honoriert, schrieb Amelie Dueckelmann-Dublany am Donnerstag. Zudem seien die Aktien gegenüber jenen der Konkurrenz immer noch günstig.
Die Aktien von SUSS MicroTec gewinnen auf XETRA zeitweise kräftige 7,69 Prozent auf 110,60 Euro.
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 16:45
HAMBURG (dpa-AFX)
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