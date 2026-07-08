Expertenstimme 08.07.2026 13:25:00

Berenberg erwartet langfristig stärkere Entwicklung bei Scout24 - Aktie unbewegt

Berenberg erwartet langfristig stärkere Entwicklung bei Scout24 - Aktie unbewegt

Die Privatbank Berenberg sieht bei Scout24 erhebliches Potenzial durch den Einsatz Künstlicher Intelligenz. Der Analyst hebt das Kursziel deutlich an und erwartet langfristig weiteres Wachstum.

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Scout24 von 100 auf 140 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Gerhard Orgonas ist fest davon überzeugt, dass Künstliche Intelligenz (KI) für Immobilienportale Rückenwind liefern kann und sieht Scout24 an der Spitze der KI-Innovation. In Erwartung eines beschleunigten Umsatz- und Ergebniswachstums durch KI-Initiativen hob er am Dienstag seine mittel- und langfristigen Prognosen für das Unternehme. Bei einem Anlagehorizont von drei Jahren sieht der Experte sogar klares Verdopplungspotenzial auf 180 Euro.

Die Aktie von Scout24 zeigt sich auf XETRA bei 72,65 Euro rund 1,22 Prozent tiefer.

HAMBURG (dpa-AFX)

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Scout24-Aktie klettert nach Goldman-Empfehlung

Bildquelle: Scout24
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