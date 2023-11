Berenberg hat Kursziel für Hypoport gesenkt - Aktie fester

Der Immobilienfinanzierer Hypoport SE gewinne mitten im schwierigen Umfeld Marktanteile, schrieb Analyst Gerhard Orgonas in einer am Dienstag vorliegenden Studie.

Via XETRA gewinnen die Hypoport-Aktien zeitweise 0,32 Prozent auf 126,80 Euro.

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2023 / 17:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

