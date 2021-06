Berenberg hebt Beiersdorf auf 'Buy' - Beiersdorf-Aktie stark

Nach einer Kauf-Empfehlung von Berenberg sind die Aktien von Beiersdorf am Mittwoch mit fast 100 Euro auf das höchste Niveau seit November 2020 geklettert. Dabei gewinnen die Papiere von Beiersdorf via XETRA zwischenzeitlich 2,58 Prozent auf 99,32 hinzu. Berenberg stufte die Aktie von "Hold" auf "Buy" hoch und hob das Kursziel von 92 auf 114 Euro an.

Berenberg-Analyst Fulvio Cazzol traut dem Konsumgüterkonzern im laufenden Jahr eine Gewinnüberraschung zu - und das bei einer für die guten Wachstumsaussichten eher moderaten Bewertung. Zudem sieht er nach dem Managementwechsel das branchenbeste Umbau- und Investitionspotenzial. Dies sei in seinem Basisszenario mit dem Kursziel von 114 Euro noch gar nicht berücksichtigt.

Beiersdorf-Papiere kennen seit dem Jahrestief im Februar bei 81,86 Euro praktisch nur den Weg nach oben. Nach dem schwachen Jahresstart hinken sie dem MDAX mit lediglich rund 6 Prozent Kursplus aber noch deutlich hinterher. Der Index mittelgroßer Werte erreichte zur Wochenmitte ein Rekordhoch und liegt damit 2021 über 9 Prozent im Plus.

