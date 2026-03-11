Nordex Aktie

Nordex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

Analystenstimme 11.03.2026 16:40:00

Berenberg hebt Kursziel für Nordex-Aktie deutlich auf 50 Euro an

Berenberg hebt Kursziel für Nordex-Aktie deutlich auf 50 Euro an

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nordex von 32 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.

Die höheren mittelfristigen Margenambitionen von Nordex sorgten für größeren Optimismus, schrieb Richard Dawson am Dienstagabend. Untermauert werde er von einem Auftragsbestand auf Rekordniveau.

Die Nordex-Aktie steigt im XETRA-Handel zeitweise um 1,67 Prozent auf 43,74 Euro.

/rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 17:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

------

HAMBURG (dpa-AFX)

Bildquelle: Nordex

