Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|Analystenstimme
|
11.03.2026 16:40:00
Berenberg hebt Kursziel für Nordex-Aktie deutlich auf 50 Euro an
Die höheren mittelfristigen Margenambitionen von Nordex sorgten für größeren Optimismus, schrieb Richard Dawson am Dienstagabend. Untermauert werde er von einem Auftragsbestand auf Rekordniveau.
Die Nordex-Aktie steigt im XETRA-Handel zeitweise um 1,67 Prozent auf 43,74 Euro.
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 17:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
HAMBURG (dpa-AFX)
