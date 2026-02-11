WACKER CHEMIE Aktie

WACKER CHEMIE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881

Analystenstimme 11.02.2026 16:49:00

Berenberg hebt Kursziel für WACKER CHEMIE-Aktie auf 96 Euro an - Titel gewinnt

Berenberg hebt Kursziel für WACKER CHEMIE-Aktie auf 96 Euro an - Titel gewinnt

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für WACKER CHEMIE von 68 auf 96 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft.

Die jüngste Kurserholung könnte noch länger anhalten, schrieb Sebastian Bray am Dienstagabend in seiner Kaufempfehlung. Er setzt dabei auf einen Preisanstieg im Geschäft mit Silikonen und Maßnahmen zur Optimierung. ChemCast, das KI-Tool von Berenberg, habe WACKER CHEMIE als einzigen Spezialchemiekonzern mit positiver Preisdynamik im Januar herausgefiltert./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 17:33

Die Aktie von WACKER CHEMIE gewinnt auf XETRA zeitweise 4,95 Prozent auf 82,65 Euro.

HAMBURG (dpa-AFX Broker)

06:36 WACKER CHEMIE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.02.26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
29.01.26 WACKER CHEMIE Sell Deutsche Bank AG
28.01.26 WACKER CHEMIE Verkaufen DZ BANK
28.01.26 WACKER CHEMIE Buy Warburg Research
Aktien in diesem Artikel

WACKER CHEMIE AG 83,35 6,52% WACKER CHEMIE AG

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Arbeitsmarktbericht: ATX fester -- DAX schwächer -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen stärker - Tokio im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt notiert am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex gibt nach. Die Wall Street präsentiert sich schwächer. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Mittwoch in Grün.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

