WACKER CHEMIE Aktie
WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
|Analystenstimme
|
11.02.2026 16:49:00
Berenberg hebt Kursziel für WACKER CHEMIE-Aktie auf 96 Euro an - Titel gewinnt
Die jüngste Kurserholung könnte noch länger anhalten, schrieb Sebastian Bray am Dienstagabend in seiner Kaufempfehlung. Er setzt dabei auf einen Preisanstieg im Geschäft mit Silikonen und Maßnahmen zur Optimierung. ChemCast, das KI-Tool von Berenberg, habe WACKER CHEMIE als einzigen Spezialchemiekonzern mit positiver Preisdynamik im Januar herausgefiltert./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 17:33
Die Aktie von WACKER CHEMIE gewinnt auf XETRA zeitweise 4,95 Prozent auf 82,65 Euro.
HAMBURG (dpa-AFX Broker)
Bildquelle: WACKER Chemie
Analysen zu WACKER CHEMIE AG
|06:36
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.02.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|WACKER CHEMIE Sell
|Deutsche Bank AG
|28.01.26
|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
|28.01.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|WACKER CHEMIE AG
|83,35
|6,52%
