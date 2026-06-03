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WKN DE: BEAU1Y / ISIN: DE000BEAU1Y4

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Konsumumfeld 03.06.2026 11:17:39

Berenberg macht Mut: Douglas-Aktie startet nächsten Erholungsversuch

Berenberg macht Mut: Douglas-Aktie startet nächsten Erholungsversuch

Die Aktien von Douglas könnten am Mittwoch einen weiteren Erholungsversuch zurück über die Marke von 9 Euro unternehmen.

Via XETRA notiert die Douglas-Aktie zeitweise 3,62 Prozent höher bei 9,16 Euro. Damit läge das Jahresminus auf Xetra immer noch bei 27 Prozent.

Laut dem Berenberg-Analysten Michael Heider stehen Douglas-Aktien angesichts des mauen Konsumumfelds und durchwachsener Ergebnisse auch bei den Anlegern momentan nicht gerade hoch im Kurs. Er ist jedoch grundsätzlich optimistisch und rät mit einem Kursziel von 16 Euro zum Kauf.

Er attestiert Europas führendem Händler von Premium-Beautyprodukten "schöne Barmittelzuflüsse". Im Rahmen der Omnichannel-Strategie sei das Unternehmen mit fast 2.000 Stores in Europa präsent, erwirtschafte aber auch ein Drittel seiner Umsätze online. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken bei der Aktie findet Heider reizvoll und die Bewertung attraktiv.

Douglas sind im März 2024 wieder an die Börse gekommen. Nach einem Hoch im ersten Monat bei 25,60 Euro rutschten sie bis zum Mai dieses Jahres auf 8,23 Euro ab.

/ag/zb

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Douglas-Aktie im Minus: Verbraucherflaute belastet Beauty-Konzern

Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

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18.05.26 Douglas Neutral Goldman Sachs Group Inc.
14.05.26 Douglas Hold Deutsche Bank AG
13.05.26 Douglas Buy Deutsche Bank AG
12.05.26 Douglas Buy Jefferies & Company Inc.
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