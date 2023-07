Berenberg senkt Kursziel für HelloFresh - Aktie profitiert von Kaufempfehlung

Der aktuelle Marktwert on HelloFresh impliziere, dass der Covid-Profiteur nie mehr so stark sein werde wie zu Pandemie-Zeiten, schrieb Analyst Trion Reid in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sieht allerdings deutliches Wachstumspotenzial. Der Essenslieferant sei ein gutes Nachhaltigkeitsinvestment im Nahrungsmittelbereich.

Für die HelloFresh-Aktie geht es via XETRA zeitweise 5,24 Prozent auf 25,49 Euro nach oben.

HAMBURG (dpa-AFX Broker)