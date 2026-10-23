Hermès Aktie
WKN: 886670 / ISIN: FR0000052292
|Analystenstimme
|
23.10.2026 16:16:00
Berenberg senkt Kursziel für Hermès-Aktie um 620 Euro - Titel unter Druck
Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hermès von 1850 auf 1230 Euro gesenkt und die Aktien folglich von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Der Luxusgüterkonzern habe im vergangenen Quartal einmal mehr enttäuscht, und die Trends im Oktober ließen für das Schlussquartal eine ähnliche Entwicklung erwarten, schrieb Nick Anderson in seiner Neubewertung vom Donnerstag. Der Verlust des historischen, prozentual zweistelligen Wachstumsaufschlags in wichtigen Regionen gegenüber Konkurrent LVMH sei besorgniserregend, und die Gründe für die Schwäche habe er auch diesmal nicht in den Erklärungen des Managements gefunden. Die Aktie von Hermès verliert in Paris zeitweise 3,68 Prozent auf 1.242 Euro.
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 16:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
HAMBURG (dpa-AFX)
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