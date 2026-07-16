EVOTEC Aktie

EVOTEC für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809

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Abstufung 16.07.2026 09:08:00

Berenberg stuft EVOTEC-Aktie nach Gewinnwarnung zurück

Berenberg stuft EVOTEC-Aktie nach Gewinnwarnung zurück

Nach der jüngsten Prognosesenkung verliert EVOTEC das Vertrauen von Berenberg. Die Privatbank stuft die Aktie ab und senkt das Kursziel deutlich.

Die Privatbank Berenberg hat EVOTEC SE von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 9,40 auf 3,60 Euro gesenkt. Die jüngst gekappten Zielvorgaben offenbarten eine starke Abhängigkeit des Dienstleisters für die Biotech- und Pharmabranche von noch nicht in trockenen Tüchern befindlichen Verträgen, schrieb Christian Ehmann am Donnerstag. In einer Telefonkonferenz habe das Management aber darauf hingewiesen, dass die Gewinnwarnung zeitliche Gründe habe, keine strukturellen.

HAMBURG (dpa-AFX Broker)

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Bildquelle: REMY GABALDA/AFP/Getty Images

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