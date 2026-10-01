Talanx Aktie

Talanx für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: TLX100 / ISIN: DE000TLX1005

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Indexhoffnung 01.10.2026 12:49:39

Berenberg zur Talanx-Aktie: DAX-Aufstieg bleibt möglich

Berenberg zur Talanx-Aktie: DAX-Aufstieg bleibt möglich

Berenberg sieht Talanx als Kandidaten für einen möglichen Aufstieg in den DAX bei der nächsten regulären Indexüberprüfung.

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Talanx mit einem Kursziel von 163 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Michael Huttner sieht den Versicherer neben der Lufthansa als Dax-Aufstiegskandidaten für die nächste reguläre Indexüberprüfung im kommenden März, wie er am Mittwoch schrieb. Für den "Fast Entry" zwischendurch unter strengeren Kriterien reiche die Talanx-Platzierung in der Streubesitz-Marktkapitalisierung derweil nicht aus.

Talanx-Aktie unter Druck

Die Talanx-Aktie verliert auf XETRA zeitweise 1,11 Prozent auf 116,20 Euro.

HAMBURG (dpa-AFX Broker)

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Bildquelle: Talanx

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