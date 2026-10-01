Talanx Aktie
WKN DE: TLX100 / ISIN: DE000TLX1005
|Indexhoffnung
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01.10.2026 12:49:39
Berenberg zur Talanx-Aktie: DAX-Aufstieg bleibt möglich
Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Talanx mit einem Kursziel von 163 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Michael Huttner sieht den Versicherer neben der Lufthansa als Dax-Aufstiegskandidaten für die nächste reguläre Indexüberprüfung im kommenden März, wie er am Mittwoch schrieb. Für den "Fast Entry" zwischendurch unter strengeren Kriterien reiche die Talanx-Platzierung in der Streubesitz-Marktkapitalisierung derweil nicht aus.
Talanx-Aktie unter Druck
Die Talanx-Aktie verliert auf XETRA zeitweise 1,11 Prozent auf 116,20 Euro.
HAMBURG (dpa-AFX Broker)
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Bildquelle: Talanx
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|Talanx Buy
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|14.08.26
|Talanx Kaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.08.26
|Talanx Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.08.26
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|Talanx Kaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.08.26
|Talanx Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.08.26
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|Talanx Kaufen
|DZ BANK
|14.08.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|Talanx Halten
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|14.08.25
|Talanx Halten
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|05.06.25
|Talanx Halten
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|20.03.25
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|Deutsche Bank AG
|19.03.25
|Talanx Halten
|DZ BANK
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