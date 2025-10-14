14.10.2025 14:01:38

Berentzen spürt Nachfrageschwäche bei Alkohol-Getränken

HASELÜNNE (dpa-AFX) - Die Nachfrage nach alkoholischen Getränken sinkt - das bekommt der emsländische Schnaps- und Getränkehersteller Berentzen zu spüren. Das Unternehmen korrigierte seine Geschäftserwartungen für das Gesamtjahr 2025 erneut nach unten: Die Unternehmensgruppe rechne inzwischen nur noch mit maximalen Umsatzerlösen von 169 Millionen Euro, teilte die Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft in Haselünne mit.

Bereits nach dem ersten Halbjahr hatte das Unternehmen die Umsatzerwartungen von bis zu 190 auf maximal 178 Millionen Euro zurückgeschraubt. Im vergangenen Jahr betrugen die Erlöse 181,9 Millionen Euro. Als Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern peilt der Getränkespezialist 8,0 bis 9,5 Millionen Euro an und behält damit die Prognose aus dem Sommer bei. Im vergangenen Jahr waren es 10,6 Millionen Euro gewesen.

Limonadenmarke wächst

Die für das zweite Halbjahr 2025 erwartete Erholung der Konsumstimmung sei gänzlich ausgeblieben, erklärte Vorstandschef Oliver Schwegmann. "Gerade alkoholische Getränke sind in Deutschland seit dem Nach-Corona-Aufschwung von 2022 mittlerweile im dritten Jahr in Folge von signifikanten Volumenrückgängen geprägt."

Auch der Verkauf eines Mineralbrunnenbetriebs in Brandenburg im vergangenen Jahr habe sich auf die Umsätze in diesem Jahr ausgewirkt. Dieser Schritt sei aber strategisch wichtig gewesen, um die Rentabilität zu verbessern, sagte Schwegmann.

Die Limonadenmarke des Konzerns, Mio Mio, legte den Angaben zufolge hingegen zu und steigerte den Umsatz um 8 Prozent. Im nächsten Jahr sollen die Mio-Mio-Getränke daher auch in Dosen angeboten werden./eks/DP/jha

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
12.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
11.10.25 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.10.25 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Banken geben Startschuss für Berichtssaison: ATX gibt nach -- DAX ebenfalls mit Verlusten -- Börsen schließen in Asien schwach - Japan rutscht überproportional ab
Am heimischen Aktienmarkt prägt am Dienstag Zurückhaltung den Handel. Der DAX zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche ebenfalls schwächer. Auch an den Börsen in Asien zeigte sich am Dienstag ebenfalls eine schwache Entwicklung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen