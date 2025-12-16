16.12.2025 06:31:29

Berg Earth: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Berg Earth veröffentlichte am 15.12.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 74,49 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 51,33 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Berg Earth in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,58 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,51 Milliarden JPY im Vergleich zu 2,47 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 30,22 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 25,00 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 7,30 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 2,94 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 7,09 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

