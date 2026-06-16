Berg Earth gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Berg Earth hat am 15.06.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.04.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 136,58 JPY gegenüber 129,43 JPY im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Berg Earth 2,71 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,44 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at