Berg Earth informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Berg Earth gab am 15.09.2026 die Zahlen für das am 31.07.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 31,02 JPY gegenüber -0,860 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 1,78 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 11,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,59 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at