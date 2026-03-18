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18.03.2026 06:31:28
Berg Earth: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Berg Earth hat am 16.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.01.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 144,35 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -172,840 JPY erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 788,8 Millionen JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 763,4 Millionen JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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