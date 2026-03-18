Berg Earth: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Berg Earth hat am 16.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.01.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 144,35 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -172,840 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 788,8 Millionen JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 763,4 Millionen JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at