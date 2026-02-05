Glencore Aktie
WKN DE: A1JAGV / ISIN: JE00B4T3BW64
Deal geplatzt
|
05.02.2026 17:55:00
Bergbau-Deal abgesagt: Aktien von Rio Tinto und Glencore im Fokus
Rio Tinto fordere in den Gesprächen, dass es den Verwaltungsratspräsidenten und den Vorstandsvorsitzenden stellen dürfe, so der Bericht weiter. Glencore wiederum fordere eine hohe Prämie.
Wie schon die Nachrichtenagentur Bloomberg Ende letzter Woche berichtet hatte, sollen die Gespräche laut der Zeitung über den kommenden Donnerstag hinaus fortgesetzt werden. Das britische Takeover Panel hatte vor drei Wochen bestimmt, dass sich Rio Tinto als potenzieller Bieter für Glencore bis zum 5. Februar äußern muss.
Glencore hatte im Januar die Gespräche über einen Zusammenschluss bestätigt, wobei bei einer Fusion die britische Rio Tinto das schweizerische Unternehmen kaufen würde, wie es damals geheißen hatte.
Die Glencore-Aktie schloss im Londoner Handel 7,03 Prozent tiefer bei 4,75 Pfund, während Rio Tinto-Titel 2,56 Prozent auf 68,26 Pfund abgaben.
LONDON (dpa-AFX)
