Bergbauboom in Deutschland?: Kali-Lagerstätte soll Rohstoffe für Jahrzehnte sichern

Durch den Ukraine-Krieg schießen die Rohstoffpreise derzeit in die Höhe. Nicht nur Öl und Gas sind betroffen, sondern auch die für die Landwirtschaft so wichtigen Düngemittel. In der Kali -Lagerstätte in Thüringen sehen Investoren eine Rohstoffquelle, die nicht nur für den heimischen Markt interessant wäre.