Bergen Carbon Solutions AS Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Bergen Carbon Solutions AS Registered veröffentlichte am 08.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel.

Bergen Carbon Solutions AS Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,48 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,450 NOK je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at