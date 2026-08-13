Bergen Carbon Solutions AS Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Bergen Carbon Solutions AS Registered hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,24 NOK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,300 NOK je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at