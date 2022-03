Bergen Carbon Solutions AS Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Bergen Carbon Solutions AS Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.03.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2021 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,800 NOK beziffert. Im Vorjahr waren -2,280 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Verlust von 0,755 NOK je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 1,00 Millionen NOK gerechnet.

Redaktion finanzen.at