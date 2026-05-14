14.05.2026 06:31:29

Berger Paints India mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Berger Paints India hat am 12.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 2,87 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,25 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 27,04 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 28,68 Milliarden INR ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 9,67 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Berger Paints India 10,13 INR je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 118,80 Milliarden INR gegenüber 115,06 Milliarden INR im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 19
10.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 19: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.05.26 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schwächer -- Asiens Börsen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex zeigen sich vor dem Wochenende mit negativer Tendenz. An den Börsen in Asien werden am Freitag vorrangig Verluste eingefahren.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen