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14.05.2026 06:31:29
Berger Paints India mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Berger Paints India hat am 12.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf 2,87 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,25 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 27,04 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 28,68 Milliarden INR ausgewiesen.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 9,67 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Berger Paints India 10,13 INR je Aktie verdient.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 118,80 Milliarden INR gegenüber 115,06 Milliarden INR im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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