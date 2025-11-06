Berger Paints India präsentierte Quartalsergebnisse

Berger Paints India hat am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,77 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,31 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 28,27 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27,75 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at