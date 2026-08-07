Berger Paints India: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Berger Paints India hat am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,47 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,70 INR je Aktie in den Büchern standen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 35,84 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 32,01 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at