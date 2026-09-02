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02.09.2026 14:29:38
Bergheim: Ermittler finden sechs Abschussvorrichtungen
ESSEN/BERGHEIM (dpa-AFX) - Nach der Störung an einem Umspannwerk in Bergheim bei Köln haben die Ermittler sechs Abschussvorrichtungen in einem Feld gefunden. Es sei davon auszugehen, dass diese Vorrichtungen so gebaut waren, um mit pyrotechnischen Gegenständen einen Draht in die Höhe über die Stromleitungen zu führen, sagte der Leitende Kriminaldirektor Michael Esser./rgr/DP/jha
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