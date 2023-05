Bericht - Bain Capital übertrumpft Silver-Lake-Gebot für Software AG

München (Reuters) - Um die Darmstädter Software AG zeichnet sich offenbar ein Bieterkampf ab.

Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg hat der Finanzinvestor Bain Capital dem Unternehmen ein Übernahmeangebot über etwa 34 Euro je Aktie unterbreitet. Damit würde Bain die 30 Euro je Aktie übertrumpfen, die der US-Technologieinvestor Silver Lake für die Softwarefirma geboten hat. Mit der Bain-Offerte würde die Software AG mit rundn 2,5 Milliarden Euro bewertet. Bain habe sich bereits die nötige Finanzierung gesichert, berichtete Bloomberg. Der Investor wolle die Software AG mit Rocket Software fusionieren, die ihm bereits gehört.

Bain hatte sich bereits mit 4,51 Prozent bei der Software AG eingekauft, wie aus einer Stimmrechtsmitteilung vom vergangenen Freitag hervorgeht. Silver Lake hat aber einen Startvorteil: Der Bieter hat sich ein Aktienpaket von 25 Prozent von der Software-AG-Stiftung von Firmengründer Peter Schnell gesichert und Vorstand und Aufsichtsrat hinter sich. Zudem hatte Silver Lake im Jahr 2021 eine Wandelanleihe gezeichnet, die sich in einen Aktienanteil von neun Prozent tauschen ließe. Bain könne sich am Ende auch mit Silver Lake zusammentun, hieß es in dem Bloomberg-Bericht unter Berufung auf Insider.

Börsianer wetten bereits auf einen Zweikampf: Die Aktie der Software AG sprang am Donnerstag um mehr als sieben Prozent auf 35,70 Euro - also deutlich über das mögliche Bain-Gebot hinaus.

