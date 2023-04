Bericht - Pistorius will Waffen-Beschaffung radikal beschleunigen

Berlin (Reuters) - Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) will die Beschaffung neuer Waffensysteme für die Bundeswehr laut einem Medienbericht radikal beschleunigen.

Der "Spiegel" zitiert aus einer Anordnung von Rüstungsstaatssekretär Benedikt Zimmer, nach der alle bundeswehrinternen Sonderregeln ausgesetzt werden sollen, die gesetzliche Regelungen verschärften. Der Planungsprozess soll dadurch von bisher oft länger als einem Jahr auf sechs Monate beschleunigt werden. "Marktverfügbarkeit ist die grundsätzlich vorzusehende Lösung", wird Zimmer weiter zitiert. Hintergrund ist, dass die Bundeswehr oft spezielle, aber dann zeitraubende Anforderungen an Waffensysteme hatte. Künftig soll häufiger "von der Stange" gekauft werden.

Die Pläne sind zentral für das Vorhaben des SPD-Politikers, die Lücken in der Ausrüstung der Bundeswehr schneller zu stopfen. Pistorius hat dazu auch massive personelle Veränderungen in der Spitze des Bundesverteidigungsministeriums vorgenommen und die Leiterin des Beschaffungsamtes in Koblenz ausgetauscht.

Hintergrund ist, dass die deutschen Streitkräfte wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine schnellstmöglich in eine mögliche gute Einsatzbereitschaft gebracht werden sollen. Der Einkauf von neuem Material müsse mit sofortiger Wirkung "deutlich schneller, effektiver und unbürokratischer" erfolgen, zitiert der "Spiegel". Auch die Opposition hat kritisiert, dass die Bundesregierung trotz der beschlossenen 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr noch keine Aufträge an Firmen erteilt hat.

Der neue Generalinspekteur der Bundeswehr, Carsten Breuer, schreibt in einem weiteren von dem Magazin zitierten Erlass, dass er plane, die Inspekteure der Teilstreitkräfte "in ihrer Verantwortung für die Realisierung von Rüstungsprojekten über den gesamten Projektverlauf im Beschaffungswesen stärker einzubinden".

