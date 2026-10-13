Apple Aktie

Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

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13.10.2026 11:41:00

Bericht: Apple kooperiert mit US-Sicherheitsfirma für Smart-Home-Geräte

Ein Kleinbus mit Aufdruck des Sicherheitsanbieters ADT parkt auf einer Straße.

Jobangebote und weitere Hinweise deuten darauf hin, dass sich Apple im Heimsicherheitsmarkt umtut. Dafür gibt es auch einen passenden Partner.

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