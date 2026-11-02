Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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02.11.2026 18:12:00
Bericht: Apple plant 2027 drei neue iPad-Modelle
Laut Bloomberg-Reporter Mark Gurman sollen 2027 iPad, iPad Air und iPad Pro aktualisiert werden – mit OLED-Display, Vapor Chamber und mehr Leistung.
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Nachrichten zu Apple Inc.
|
18:00
|Gute Stimmung in New York: So performt der Dow Jones mittags (finanzen.at)
|
18:00
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite verbucht Gewinne (finanzen.at)
|
18:00
|S&P 500 aktuell: S&P 500 mittags stärker (finanzen.at)
|
18:00
|Apple, Palantir, Uber, AppLovin, McDonald’s, Pfizer, Krypto - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
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16:01
|Börse New York: Dow Jones beginnt Montagshandel im Plus (finanzen.at)
|
16:01
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite verbucht zum Start des Montagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
16:01
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 zeigt sich zum Start des Montagshandels fester (finanzen.at)
|
13:44
|AKTIE IM FOKUS: Apple gibt vor Zahlen nach - Toleranz für Enttäuschungen gering (dpa-AFX)
Analysen zu Apple Inc.
|07:01
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|26.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|07:01
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|26.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|07:01
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|21.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|06.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|30.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|300,65
|-2,64%
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