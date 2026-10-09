PRO HOLDINGS Aktie
WKN DE: A42NQQ / ISIN: JP3833900008
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09.10.2026 17:10:00
Bericht: Apple reduziert iPhone-18-Pro-Nachbestellungen
Pro im neuen Farbton" />
Bislang schätzten Marktforscher, dass die Verkäufe beim iPhone 18 Pro und 18 Pro Max trotz Tarifaufschlag gut liefen. Ein Bericht aus Asien legt anderes nahe.
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