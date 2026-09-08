Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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08.09.2026 06:16:00
Bericht: Apple will mehr Geld aus dem App Store ziehen
Einigungen mit der EU sowie Ländern wie Japan sollen eigentlich Ruhe in die App-Store-Provisionsdebatte bringen. Offenbar sieht das der neue Apple-CEO anders.
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