Walt Disney Aktie
WKN: 855686 / ISIN: US2546871060
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10.07.2026 13:15:00
Bericht: Disney denkt über kostenlose Inhalte auf Disney+ nach
Disney diskutiert offenbar, Teile von Disney+ kostenlos anzubieten. Hintergrund ist der Boom von Gratis-Angeboten wie YouTube, berichtet Business Insider.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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