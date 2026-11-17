Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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17.11.2026 17:11:00
Bericht: DRAM-Mangel treibt Apple zu ungewöhnlichem Samsung-Deal
Samsung an einer Fassade über Büschen" />
Apple und Samsung stehen laut einem Zeitungsbericht kurz vor dem Abschluss eines Langzeit-Liefervertrags für DRAM.
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Nachrichten zu Apple Inc.
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17.11.26
|Handel in New York: Dow Jones schließt mit Verlusten (finanzen.at)
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17.11.26
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17.11.26
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17.11.26
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17.11.26
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|16.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|03.11.26
|Apple Verkaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|16.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
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|03.11.26
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|03.11.26
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|03.11.26
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