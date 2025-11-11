ZTE Aktie
WKN DE: A0M4ZP / ISIN: CNE1000004Y2
|
11.11.2025 11:35:00
Bericht: EU will härtere Maßnahmen gegen Huawei und ZTE
Die EU-Kommission plant laut einem Bericht, eine Empfehlung zum Verzicht auf chinesische Netzwerktechnik in eine rechtlich bindende Verpflichtung umzuwandeln. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Nachrichten zu ZTE Corp.
Analysen zu ZTE Corp.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade?
Aktien in diesem Artikel
|ZTE Corp.
|2,97
|-14,52%
