UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
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07.09.2026 09:52:00
Bericht: Großbank UBS macht KI-Kenntnisse zur Einstellungsvoraussetzung
Wer ab 2027 bei der UBS arbeiten will, muss Kenntnisse im Umgang mit KI zur Effizienzsteigerung vorweisen, berichtet die Financial Times.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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