HP Aktie
WKN: 851301 / ISIN: US40434L1052
|
05.10.2026 05:04:00
Bericht: Laptop-Fertiger hatte HP-Produktion wegen Kostenstreit kurz angehalten
HP wollte höhere Komponentenkosten für Notebooks nicht mittragen. Quanta hatte die Produktion für HP deshalb kurz eingestellt, um Druck zu erhöhen, heißt es.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu HP Inc (ex Hewlett-Packard)
|
02.10.26
|S&P 500-Wert HP-Aktie: So viel hätte eine Investition in HP von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
25.09.26
|S&P 500-Wert HP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HP von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
21.09.26
|Gewinne in New York: S&P 500 schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.at)
|
21.09.26
|Optimismus in New York: Anleger lassen S&P 500 nachmittags steigen (finanzen.at)
|
21.09.26
|Aufschläge in New York: S&P 500 in Grün (finanzen.at)
|
18.09.26
|S&P 500-Papier HP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HP-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
11.09.26
|NYSE-Handel: S&P 500 schlussendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
11.09.26
|S&P 500-Wert HP-Aktie: So viel hätte eine Investition in HP von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)