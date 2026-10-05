HP Aktie

HP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851301 / ISIN: US40434L1052

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05.10.2026 05:04:00

Bericht: Laptop-Fertiger hatte HP-Produktion wegen Kostenstreit kurz angehalten

HP-Logo unter dem Display eines Notebooks

HP wollte höhere Komponentenkosten für Notebooks nicht mittragen. Quanta hatte die Produktion für HP deshalb kurz eingestellt, um Druck zu erhöhen, heißt es.

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