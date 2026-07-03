KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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03.07.2026 14:53:00
Bericht: Meta will überschüssige Kapazität aus KI-Rechenzentren vermieten
Facebook-Mutter Meta investiert massiv in KI-Rechenzentren. Kapazitäten, die die Firma selbst nicht braucht, will sie laut einem Bericht bald vermieten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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