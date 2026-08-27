NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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27.08.2026 09:42:00

Bericht: Nvidia übernimmt Hugging Face für 12,9 Milliarden Dollar

Nvidia hat laut einem Bericht die zentrale KI-Plattform Hugging Face übernommen und könnte damit seinen Einfluss auf das Ökosystem offener KI-Modelle ausbauen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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