NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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27.08.2026 09:42:00
Bericht: Nvidia übernimmt Hugging Face für 12,9 Milliarden Dollar
Nvidia hat laut einem Bericht die zentrale KI-Plattform Hugging Face übernommen und könnte damit seinen Einfluss auf das Ökosystem offener KI-Modelle ausbauen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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