RTX A-S Aktie
WKN: 939166 / ISIN: DK0010267129
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19.07.2026 18:04:00
Bericht: Nvidias Super-Serie der RTX 5000 angeblich fertig
Bei den Kartenherstellern sollen erste seriennahe Versionen von RTX 5080 Super und kleineren Versionen vorliegen. Nur die Speicherkrise bremst den Marktstart.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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