Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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15.05.2026 10:12:00
Bericht: OpenAI verärgert über Apple-Partnerschaft, könnte klagen
ChatGPT ist eigentlich tief in iOS und Co. integriert. Doch OpenAI glaubt, dass Apple das Feature nicht wie vereinbart bewirbt – und plant, Anwälte zu schicken.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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