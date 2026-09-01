Kore Foods Aktie
ISIN: INE601A01017
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01.09.2026 16:38:00
Bericht: Phil Schiller tritt als Leiter des App Stores und der Events zurück
Phil Schiller, langjähriger Apple Fellow und Marketing-Veteran, gibt laut einem Bericht die Leitung des App Stores sowie die Verantwortung für Events ab.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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