Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
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24.05.2026 12:58:00
Bericht: Porsche-Chef will Sparkurs verschärfen
Sinkende Margen und schwache Verkäufe erzwingen einen Kurswechsel. Der Umbau könnte das Management, die Strategie und die Belegschaft treffen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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