Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
|
09.02.2026 16:13:00
Bericht: Samsung beginnt vorzeitig Serienfertigung von HBM4
Noch im Februar soll Samsung die Massenproduktion von HBM4-Stapeln aufnehmen. Hauptkunde ist Nvidia für KI-Systeme.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Nachrichten zu Samsung
|
31.01.26
|Wachablösung an der Spitze: Apple stößt Samsung vom Smartphone-Thron - Aktien im Fokus (finanzen.at)
|
29.01.26
|Starkes Chipgeschäft bei Samsung - Aktie dennoch tiefer (dpa-AFX)
|
28.01.26
|Ausblick: Samsung veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
15.01.26
|Samsung rides the chip slipstream — but that’s not as good as leading the pack (Financial Times)
|
14.01.26
|Erste Schätzungen: Samsung verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
08.01.26
|Samsung verdient operativ so viel wie nie zuvor - Aktie nach Rekord letztlich tiefer (dpa-AFX)
|
08.01.26
|ROUNDUP: Samsung verdient dank hoher Chip-Nachfrage operativ so viel wie nie (dpa-AFX)
|
08.01.26
|Samsung forecasts record profit and signals sustained AI boom (Financial Times)
Analysen zu Samsung
