Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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29.05.2026 17:26:00
Bericht: Tesla FSD-Sicherheit statistisch verzerrt - und Zulassung in Estland
Wer mit FSD Supervised fährt, sei zehnmal sicherer unterwegs, verspricht Tesla. Laut einem Bericht habe Tesla aber verzerrende Vergleichswerte herangezogen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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